В Европе предупредили о новой большой войне
Запад оказывает давление на Польшу, подталкивая ее к конфликту с Россией. Об этом пишет норвежское издание Steigan, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В статье отмечается, что сейчас Европа находится на пороге новой большой войны. По словам автора, НАТО и США пытаются вынудить Польшу взять на себя роль прифронтового государства в конфликте с Россией.
"НАТО и Соединенным Штатам нужна фигура, которую они могут переместить в своей игре великих держав. Польша вписывается в эту схему", - пояснил он.
