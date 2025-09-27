Первые медали Азербайджана на III Играх стран СНГ

На проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ завершились командные соревнования по настольному теннису.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Габалинском спортивном комплексе состоялись финальные встречи мужских и женских юношеских команд.

В обеих категориях сборные Азербайджана встретились со сборными России.

Национальные мужские и женские юношеские команды уступили со счетом 0:2 и стали обладателями серебряных медалей турнира, а сборные России завоевали золотые награды.

Сегодня также стартуют личные встречи.

В III Играх стран СНГ принимают участие в общей сложности 1624 спортсмена из 13 стран. Торжественная церемония открытия состоится 28 сентября, а церемония закрытия - 8 октября на Гянджинском городском стадионе.