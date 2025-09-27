https://news.day.az/society/1783690.html На этой дороге в Баку снижен скоростной режим В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, ограничение скорости на некоторых полосах на дороге Зыгский круг-Аэропорт снижено до 20 км/ч. Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом Министерство внутренних дел.
В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, ограничение скорости на некоторых полосах на дороге Зыгский круг-Аэропорт снижено до 20 км/ч.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом Министерство внутренних дел.
Было отмечено, что в связи с этим сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом были внесены изменения в информационно-скоростные табло.
На всех табло установлен знак "скользкая дорога". Водителей призывают соблюдать установленное ограничение скорости.
