Протестующие в США атаковали штаб ICE

Протестующие против миграционных рейдов ICE вновь атаковали штаб антимиграционного ведомства в штате Иллинойс в Бродвью под Чикаго.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: