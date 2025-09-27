Дания примет помощь Швеции в защите от дронов на саммите ЕС

Швеция предоставит Дании военные антидроновые системы во время саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Копенгагене 2 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министерство обороны Дании подтвердило, что "естественно" приняло предложение после серии инцидентов с дронами, зафиксированных у аэропортов и в разных районах страны. Только за последние сутки полиция зарегистрировала около 500 подозрительных наблюдений.

По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, предоставленные системы способны сбивать нежелательные дроны. Эксперты отмечают, что такие комплексы обычно используются во время военных учений и международных мероприятий.

Военные антидроновые системы мобильны и могут временно устанавливаться для защиты конкретных объектов. Подобная техника применялась и на Олимпийских играх в Париже. Однако специалисты подчеркивают, что они не подходят для длительного использования в гражданских целях, например для постоянного контроля аэропортов.

Дания и другие страны ЕС и НАТО рассматривают сотрудничество в этой сфере как важный элемент коллективной безопасности.