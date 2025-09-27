США лишили визы президента Колумбии

Густаво Петро лишился американской визы после того, как появился на пропалестинской акции в Нью-Йорке и публично обратился к военным с призывом "не слушать приказы Трампа".

Как передает Day.Az, президент Колумбии прибыл в США на Генассамблею ООН, но вместо дипломатических встреч вышел к протестующим у штаб-квартиры ООН. Там он предложил создать "глобальные вооружённые силы для освобождения Палестины" и подчеркнул, что они должны быть мощнее армии США.

В Госдепе заявили, что аннулируют визу Петро за безрассудные и провокационные действия.