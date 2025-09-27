https://news.day.az/society/1783725.html День памяти отметили в Агдаме - FOTO День памяти также отметили в городе Агдам.
День памяти отметили в Агдаме - FOTO
День памяти также отметили в городе Агдам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, по случаю Дня памяти сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, сотрудники Службы строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, проживающие в Агдаме жители, школьники, представители компаний, работающих в Агдаме, провели акцию по посадке деревьев, высадив 100 кипарисов в селе Сарыджалы района.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре