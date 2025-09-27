Старые видеокарты Nvidia могут привести к сбоям в работе компьютеров

С середины 2026 года владельцы видеокарт Nvidia GeForce с поддержкой UEFI могут столкнуться с некорректной работой своих компьютеров при включенной функции Secure Boot. Причина связана с истечением срока действия сертификата безопасности, используемого в протоколе UEFI GOP, сообщает TechPowerUp, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

UEFI GOP отвечает за вывод изображения на экран на этапе начальной загрузки. При активированном Secure Boot операционная система загружается только из двоичных файлов, подписанных действующими сертификатами. После истечения срока их действия видеокарта может перестать инициализироваться еще до появления интерфейса BIOS.

Проблема актуальна прежде всего для систем, где отсутствует встроенная графика и запуск ПК невозможен без дискретного ускорителя. В таких случаях компьютер не сможет пройти процедуру самотестирования при включении до обновления сертификата или замены видеокарты.

Для устранения рисков Nvidia и ее партнеры, включая Asus, MSI, Gigabyte, Palit и Zotac, должны выпустить обновленные версии BIOS с цифровыми ключами, подписанными сертификатом 2023 года. Пользователи смогут установить такие обновления через фирменное приложение Nvidia. Альтернативным решением остается отключение Secure Boot, однако это приведет к снижению уровня безопасности системы.