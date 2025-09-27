В Азербайджане прошла акция по сдаче крови

В Азербайджане проведена акция по сдаче крови под девизом "Одна капля крови - тысячи надежд", в которой активно приняли участие предприниматели и сотрудники компаний.

Как сообщает Day.Az, добровольная акция была организована Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Национальной ассоциацией делового общества (İCMA) при партнерстве Marsol Group, Melhem International Hospital, Национального центра гематологии и трансфузиологии и Республиканского банка крови.

Мероприятие, приуроченное к 27 сентября - Дню памяти, прошло в Баку на площадках Bakı KOB evi, Республиканского банка крови и Melhem International Hospital. К акции присоединились предприниматели, сотрудники компаний, а также представители KOBİA, İCMA и Marsol Group. Перед сдачей крови врачи-гематологи проверяли состояние здоровья каждого донора, а после всестороннего медицинского обследования у них брали кровь.

Во второй раз в этом году акция прошла в более широком масштабе: 25-26 сентября донорство крови было организовано также в Шеки, Лянкяране и Хачмазе.

В общей сложности, включая Баку и регионы, в акции приняли участие около 800 человек. Сданная кровь будет использована для лечения больных гемофилией, талассемией и других пациентов, нуждающихся в переливании. Для сравнения, в прошлом году участие в акции приняли около 500 человек.