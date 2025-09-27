Администрация Трампа заморозит средства для иностранной помощи

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа удержать $4 млрд, выделенные конгрессом на иностранную помощь. Об этом заявила судья Елена Каган, передает телеканал CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Последствие данного решения заключается в том, что исполнительная власть получает возможность прекратить использование $4 млрд, выделенных конгрессом на иностранную помощь", - говорится в сообщении.