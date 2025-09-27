https://news.day.az/world/1783771.html Администрация Трампа заморозит средства для иностранной помощи Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа удержать $4 млрд, выделенные конгрессом на иностранную помощь. Об этом заявила судья Елена Каган, передает телеканал CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Администрация Трампа заморозит средства для иностранной помощи
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа удержать $4 млрд, выделенные конгрессом на иностранную помощь. Об этом заявила судья Елена Каган, передает телеканал CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Последствие данного решения заключается в том, что исполнительная власть получает возможность прекратить использование $4 млрд, выделенных конгрессом на иностранную помощь", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре