США продолжат усилия по укреплению постоянного мира на Южном Кавказе

США продолжат свои усилия по укреплению постоянного мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальной сети Х по случаю 27 сентября - Дня памяти.

"В День памяти в Азербайджане мы вспоминаем азербайджанцев, погибших в ходе конфликта, продолжавшегося десятилетиями. 8 августа в Вашингтоне мы стали свидетелями начала новой эры для Южного Кавказа, и Соединённые Штаты продолжат свои усилия по укреплению прочного мира в этом регионе. Посольство Соединенных Штатов Америки выражает глубочайшие соболезнования азербайджанцам, потерявшим своих близких и семьи", - отмечается в публикации.