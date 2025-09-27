https://news.day.az/politics/1783796.html США продолжат усилия по укреплению постоянного мира на Южном Кавказе - посольство США продолжат свои усилия по укреплению постоянного мира на Южном Кавказе. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальной сети Х по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальной сети Х по случаю 27 сентября - Дня памяти.
"В День памяти в Азербайджане мы вспоминаем азербайджанцев, погибших в ходе конфликта, продолжавшегося десятилетиями. 8 августа в Вашингтоне мы стали свидетелями начала новой эры для Южного Кавказа, и Соединённые Штаты продолжат свои усилия по укреплению прочного мира в этом регионе. Посольство Соединенных Штатов Америки выражает глубочайшие соболезнования азербайджанцам, потерявшим своих близких и семьи", - отмечается в публикации.
