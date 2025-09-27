Азербайджан нарастил товарооборот с США

За январь-август текущего года объём торговых операций между Азербайджаном и США составил 799,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, это на 36,7 млн долларов США, или на 4,8% больше по сравнению с показателем за те же месяцы 2024 года.

В отчётный период торговый оборот с США составил 2,49% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, США заняли 7-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществлял наибольший объём торговых операций.

За январь-август текущего года экспорт из Азербайджана в США составил 45,2 млн долларов. Это на 64,2 млн долларов, или на 58,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из указанной суммы 44,6 млн долларов пришлось на экспорт ненефтяной продукции, что на 64,5 млн долларов, или на 59,1% меньше, чем в тот же период прошлого года.

В то же время за отчётный период импорт из США в Азербайджан составил 754,3 млн долларов, что на 101 млн долларов, или на 15,4% больше по сравнению с январём-августом 2024 года. По этому показателю США заняли 4-е место среди стран - крупнейших поставщиков продукции в Азербайджан.

Отметим, что в январе-августе 2025 года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции с зарубежными странами на сумму 32,1 млрд долларов США. Это на 1,1 млрд долларов, или на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На экспорт пришлось 17,06 млрд долларов, на импорт - 15,05 млрд долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт сократился на 1,16 млрд долларов, или на 6,4%, а импорт вырос на 2,29 млрд долларов, или на 17,9%.

В результате внешней торговли образовалось положительное сальдо в размере 2,013 млрд долларов. Это на 3,45 млрд долларов, или в 2,7 раза меньше в годовом сравнении.