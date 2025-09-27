Макс Ферстаппен выиграл гонку GT3 на "Нордшляйфе"
В субботу, 27 сентября, на трассе "Нордшляйфе" на "Нюрбургринге" состоялась основная гонка чемпионата NLS. Четырехкратный чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), выступающий на немецкой трассе за рулем "Феррари 296" в экипаже с 22-летним британцем Кристофером Лулхэмом, одержал победу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нидерландец начинал заезд с третьего места и на старте смог вырваться в лидеры гонки, отдав во второй части заезда молодому британцу.
Квалификация GT3 на "Нордшляйфе" (топ-7)
1. Макс Ферстаппен ("Феррари") - 28 кругов.
2. Ян Мордерборо ("Форд Мустанг") +24.496.
3. Винсент Колб ("Форд Мустанг") +1:06.893.
4. Беднжамин Люхтер ("Ауди") +1:07.410.
5. Кристиан Кронес ("Астон Мартин") +4:17.773.
6. Дэвид Жан ("Порше")
7. Тобиас Мюллер ("Порше 911")
