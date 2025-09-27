Трамп поручил отправить войска на защиту "опустошенного войной" Портленда

Американский президент Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social написал, что поручил "военному министру" Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опустошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от "Антифа" и "других внутренних террористов", сообщает Day.Az.

"Я также разрешаю использовать полную силу, если это необходимо", - сообщил глава государства.

На этой неделе Трамп подписал указ о признании "Антифа" в Соединенных Штатах террористической организацией. В документе отмечается, что это решение обусловлено "моделью политического насилия", якобы используемой движением, чтобы подавлять политическую активность и подрывать правопорядок.

"Антифа" не является юридическим лицом или формальной организацией. Этот термин используется для обозначения людей, придерживающихся анархистских убеждений. До этого директор ФБР Кэш Патель сообщал о проведении контртеррористических расследований в отношении "нигилистов".