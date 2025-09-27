Израиль поставит Украине системы ПВО Patriot

Осенью Украина получит от Израиля две системы ПВО Patriot, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава государства сообщил, что одна подобная система уже месяц работает в республике.

Зеленский добавил, что в конце сентября - начале октября делегация республики проведет в США технические встречи по покупке оружия.

По словам украинского лидера, в стране уже создана сильная система производства дронов-перехватчиков и многие компании знают, как их изготавливать, но не хватает надлежащего финансирования для масштабирования производства.