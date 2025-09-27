Коул Палмер выбыл на три недели: успеет ли лидер "Челси" к матчу с "Карабахом"?

Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер пропустит ближайшие игры из-за рецидива травмы паха.

Как передает İdman.biz со ссылкой на talkSport, главный тренер "аристократов" Энцо Мареска подтвердил, что клуб выбрал консервативное лечение и даст игроку паузу до окончания октябрьской международной паузы. Это означает пропуск матчей с "Брайтоном", "Бенфикой" и "Ливерпулем".

По оценке штаба, ориентировочная дата возвращения Палмера - середина октября, клуб нацеливает его на возобновление тренировок и участие после паузы сборных. Если восстановление пройдет без откатов, у англичанина будет почти три недели, чтобы набрать форму к встрече Лиги чемпионов "Карабах" - "Челси", которая запланирована на 5 ноября в Баку.

Таким образом, при текущих сроках восстановления Палмер должен успеть к игре в Баку, но окончательное решение будет зависеть от его готовности после международной паузы и динамики тренировок.