https://news.day.az/society/1783799.html В Гяндже запускаются новые автобусные маршруты В Гяндже заново сформирована маршрутная сеть города. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в рамках новой маршрутной сети организовано 22 автобусных маршрута. Внедрение новой маршрутной сети будет осуществляться поэтапно. С 28 сентября начинают работу маршруты №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9.
В Гяндже запускаются новые автобусные маршруты
В Гяндже заново сформирована маршрутная сеть города.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в рамках новой маршрутной сети организовано 22 автобусных маршрута.
Внедрение новой маршрутной сети будет осуществляться поэтапно.
С 28 сентября начинают работу маршруты №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9.
С 29 сентября начнут функционировать маршруты № №4, 5, 11, 14 и G1:
С 30 сентября будут запущены маршруты №№ 10, 12, 13, 15, 17, 18 и 20.
С 1 октября начнут работу маршруты № 16, 19 и G2.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре