В Гяндже запускаются новые автобусные маршруты

В Гяндже заново сформирована маршрутная сеть города.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в рамках новой маршрутной сети организовано 22 автобусных маршрута.

Внедрение новой маршрутной сети будет осуществляться поэтапно.

С 28 сентября начинают работу маршруты №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9.

С 29 сентября начнут функционировать маршруты № №4, 5, 11, 14 и G1:

С 30 сентября будут запущены маршруты №№ 10, 12, 13, 15, 17, 18 и 20.

С 1 октября начнут работу маршруты № 16, 19 и G2.