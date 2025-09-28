Хроника Победы: первые крупные потери армянской армии

Видеоролики министерства обороны Азербайджана стали одним из атрибутов Второй Карабахской войны. На второй день войны в результате точных ударов подразделений Азербайджанской армии на различных направлениях фронта было уничтожено несколько единиц боевой техники вооруженных сил Армении.

По информации пресс-службы МО, согласно разведданным, в результате боевых действий к концу первого дня войны армянская армия понесла серьезные потери. Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок. Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными. В различных направлениях были уничтожены 3 склада боеприпасов армянской армии. В ходе боев в направлении села Талыш был уничтожен командир десантно-штурмового батальона противника подполковник Лерник Бабаян, а личный состав воинской части, которой он командовал, понес большие потери. Из-за большого количества раненых наблюдается нехватка коек в военных госпиталях и гражданских больницах, а также недостаток запаса крови.

Подразделения Азербайджанской Армии продолжают уничтожать боевую технику противника точным огнем. На очередном видео, представленном пресс-службой Министерства обороны, показаны кадры уничтожения военной техники противника.

В результате принятых мер по пресечению активных боевых действий противника еще два армянских танка уничтожены точным огнем.

28 сентября подразделения Азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от вооруженных сил Армении, продолжили контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, нанесением ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по позициям противника тот был принужден к отступлению с рубежей, которые пытался удержать.

Несколько выгодных высот вокруг села Талыш очищено от оккупационных сил, противник понес большие потери.

Во Вторую карабахскую войну, как и в начале 90-х, армянские подразделения выбирали целью гражданские объекты и мирных граждан. 28 сентября с 07.00 вражеские силы, используя тяжелую артиллерию, подвергли интенсивному обстрелу центральную часть Тертерского района, в том числе густонаселенные села. По данным на первую половину дня, было госпитализировано 26 мирных жителей с различными телесными повреждениями. В частности, начиная с 07:00 утра в результате артиллерийского обстрела силами противника центра Тертерского района, а также густонаселенных сел был нанесен значительный ущерб домам жителей села Азадгарагоюнлу Ахмедова Майыла Алескер оглу, Салахова Низами Маджид оглу и Керимова Эльшана Шахмат оглу, нанесены удары по главному стратегическому мосту района и отделению полиции. Кроме того, в результате обстрела противником гражданских объектов в городе Тертер дом № 10 на улице Э.Сафарова, состоящий из 54 квартир, а также многоквартирный дом № 16 в поселке Шихарх пришли в аварийное состояние, жители были эвакуированы.

Также в результате интенсивного обстрела со стороны войск страны-агрессора большое количество мелкого и крупного рогатого скота погибло в результате попадания артиллерийских снарядов по вспомогательным постройкам, принадлежащим жителям сел Сахлабад и Юхари Гапанлы Тертерского района Агаеву Бахтияру Рахим оглу и Расмие Гасановой.

По сообщению Генпрокуратуры, в результате попадания артиллерийского снаряда во двор многоквартирного жилого здания, построенного для инвалидов и вынужденных переселенцев в поселке Шихарх Тертерского района, 28 сентября 2020 года около 19.00 погибли жители Тертерского района Аббасов Халиг Асиф оглу, 1981 года рождения и его брат Аббасов Эльшан Асиф оглу, 1987 года рождения, Мамедов Сеймур Физули оглу, 1984 года рождения, и Махмудов Фаиг Малик оглу, 1989 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На второй же день войны началось бегство армянских военнослужащих с линии фронта. По сообщению МО, согласно полученным разведданным, военное командование Армении установило комендантские посты на дорогах между оккупированными территориями и Арменией. Это было сделано с целью не допустить бегства паникующего населения в Армению и задержать армянских военнослужащих, дезертировавших из армии. По некоторым данным, на этих постах зарегистрированы серьезные инциденты с применением оружия, есть убитые и раненые.

В результате точных ударов подразделений Азербайджанской армии на различных направлениях фронта было уничтожено еще несколько единиц боевой техники вооруженных сил Армении.

28 сентября по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась его встреча в формате видеоконференции с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Глава государства проинформировал о происходящем, об армянских ударах по мирным жителям. Он отметил, что 27 сентября Армения подвергла обстрелу из тяжелой артиллерии позиции Вооруженных сил Азербайджана и населенные пункты вдоль линии соприкосновения, в результате чего погибли наши гражданские лица и военнослужащие. Азербайджанская сторона в целях самообороны проводит успешную контрнаступательную операцию.