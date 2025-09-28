Назван лучший город для молодежи

Тайская столица Бангкок оказалась лучшим городом для молодежи. Об этом говорится в исследовании компании Time Out, результаты которого опубликовало издание The Pattaya News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы работы выяснили, что для поколения Z важны динамичность города, искренность жителей, баланс работы и личной жизни, а также финансовая свобода. Бангкок отличился тем, что может закрыть все эти потребности. 84 процента респондентов, проживающих в городе, заявили, что счастливы благодаря заразительной энергии и позитивного настроя тайской столицы. Еще 71 процент отметил, что город подойдет в том числе людям с ограниченным бюджетом. Многие опрошенные также назвали Бангкок самым подходящим местом для поиска новых знакомств.

На втором месте оказался Мельбурн, Австралия, а на третьем - Кейптаун, Южная Африка. В перечень лидеров также вошли Нью-Йорк, Копенгаген, Барселона, Эдинбург, Мехико, Лондон и Шанхай.