https://news.day.az/world/1783827.html Стрельба в яхт-клубе в США, есть погибшие и раненые - ВИДЕО Три человека погибли и еще как минимум восемь получили ранения при стрельбе в яхт-клубе Саутпорта в американском штате Северная Каролина. Об этом информирует BNO News со ссылкой на пресс-секретаря Саутпорта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
