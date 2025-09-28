Стрельба в яхт-клубе в США, есть погибшие и раненые

Три человека погибли и еще как минимум восемь получили ранения при стрельбе в яхт-клубе Саутпорта в американском штате Северная Каролина. Об этом информирует BNO News со ссылкой на пресс-секретаря Саутпорта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Начавший стрельбу на лодке открыл огонь по ресторану в яхт-клубе Саутпорта в Северной Каролине, в результате чего, по данным местных властей, погибли три человека и по меньшей мере восемь получили ранения", - упоминается в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого уже задержали. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают его. СМИ сообщают, что предполагаемый преступник хотел устроить стрельбу в ресторане.

Власти Саутпорта обратились к гражданам с просьбой избегать район, где произошла стрельба, из-за повышенной опасности.