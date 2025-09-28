Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Александр Григорян. Гость ютуб-канала "Ноян Тапан", самоназванный "писатель", "журналист", а на деле - заурядный пустослов, старый армянский сплетник, превратившийся в жалкую копию кухонного балагура. Он, называя себя "бакинцем в третьем поколении", вылезает в свет с криками о "фашизме", "нацизме", "животных" и "чушках". Он обильно разбрасывается словами, но за каждым словом зияет бездна невежества.

Ты, Григорян, строишь из себя свидетеля истории, но говоришь так, будто сидишь на скамейке у подъезда, швыряя семечки и сплетни. И при этом позволяешь себе оскорблять меня - называя "нацистом", "животным", "тупариком". Но беда твоя не в том, что ты оскорбляешь. Беда в том, что каждое твоё слово рушится под тяжестью фактов. Ты живёшь не в Баку, а в фантоме, в блеклой копии города, который ты выдумал в своей воспалённой памяти. И эта копия построена из дешёвых кирпичей лжи.

Ты заявляешь: "Девичью башню и Ичери-шехер построили арабы, ведь там всё написано по-арабски". Браво! Какая поразительная археологическая глубина! На твоей кухонной логике можно дойти до абсурда: раз на стене Кремля есть советская звезда - значит, Кремль построил Сталин? Или раз на пирамиде в Каире можно найти арабскую надпись IX века, то пирамиду возвели арабы, а не египтяне IV тысячелетия до н. э.? Твои "аргументы" - это не история, а шутовство, жалкий балаган для доверчивых слушателей.

Ичери-шехер - древнейший культурный пласт Азербайджана. Девичья башня датируется XII веком, исследована археологами и историками от Дюбуа де Монпере до Бакиханова. Там, где ты видишь "арабскую вязь", на самом деле - эпиграфические памятники, оставленные после исламизации. Но строили башню не арабы, а зодчие ширваншахов. Это доказано десятками исследований, от советской академической археологии до независимых экспертиз. Но ты, Григорян, не читаешь научные труды. Ты читаешь свои собственные фантазии и выдаёшь их за истину.

Ты пыжишься, называешь "Армянский Баку" "книгой-исследованием". На деле - это сборник сплетен, переписанных из чужих воспоминаний и разукрашенных твоей личной обидой. Ты, Григорян, как типичный ремесленник лжи, берёшь несколько фактов и замазываешь их толстым слоем фальсификаций.

Пример? Ты заявляешь, будто "Капельхаус построили армяне-евангелисты во дворе Тараева". Но реальность проста, как таблица умножения: здание возведено в 1908 году как пристройка к лютеранской кирхе. Архитектор - Адольф Эйхлер, немец, автор целого ряда проектов в Баку. Заказчик - евангелическо-лютеранская община города. Всё задокументировано: архивные планы, публикации, реставрационные отчёты. Но ты, Григорян, выдумываешь "Тараева", "Турусянца", "Столянянца", лепишь армян туда, где их не было.

Ты взахлеб "доказываешь", будто Капельхаус - это "армяно-евангелистское лютеранское" творение во дворе некоего "богача Тараева". Реальность скупа и убийственна для твоих фантазий: Капельхаус построен в 1908 году как приходской дом/молитвенный зал при лютеранской кирхе - немецкой общины Баку. Архитектор - Адольф Эйхлер (1869-1911), автор самой кирхи (Церковь Спасителя) и ряда знаковых построек бакинского бульвара. Это зафиксировано в публикациях о кирхе и Эйхлере, а также в обзорах самого Капельхауса как пристройки к кирхе 1908 года. После упадка в советские годы здание отреставрировали при поддержке немецкой стороны и возродили как культурный центр.

Слышишь, Григорян? Немецкая кирха, немецкий архитектор, лютеранская община - это не твой выдуманный "двор богача Тараева". Тараева ты приплел как дежурную "армянскую метку", чтобы сбить след. Но документы возвращают тебя с небес фантазии на землю истории.

Или вот твой шедевр: "Гостиница "Апшерон" построена армянкой Анной Ольтецян". На деле "Апшерон" - двадцатиэтажный отель, возведённый в 1980-е годы, ныне JW Marriott Absheron. Ты хоть понимаешь, что несёшь? Архитектура позднего советского модернизма и проекты 1900-х - разные эпохи, разные стили, разные авторы. Но тебе всё равно: ты цепляешься к любому камню, чтобы прилепить на него армянскую фамилию. Логика твоя проста: если где-то в Баку стоит здание - значит, его построил армянин. Но так не бывает, Григорян. Это как утверждать, что Лондон построили индийцы только потому, что там полно индийских ресторанов.

Ты обзываешь меня "животным", "чушкой", "тупым". Но когда аргументов нет, остаются только плевки. Ты ведь и сам признался: "архивных материалов у нас не хватало, пришлось собирать воспоминания". То есть твоя "книга" - это не исследование, а сборник баек. И когда я указываю на это, ты визжишь, как старый осёл, и кидаешься ругательствами. Это не я выгляжу смешным - это ты.

Ты пытаешься уязвить меня "нацистом". Но знаешь, что видит зритель? Видит седого, тупого маразматика, который сам льёт ненависть литрами, сам призывает к вражде, сам разжигает национальную ненависть - и при этом тычёт пальцем в других. Ты, Григорян, - зеркальный портрет того, кем пугаешь других.

Ты, Григорян, с умным видом вещаешь про "миллиардеров", утверждая, что "слово появилось только в 1918 году", а потому "не могло быть армянских миллиардеров до революции". Ты даже не понимаешь, что экономическая категория "миллиардер" описывает состояние капитала, а не время изобретения термина. Джон Рокфеллер к 1916 году владел состоянием свыше миллиарда долларов. Французские нефтяные магнаты XIX века оценивались в миллиарды франков. Ты просто перепутал лексику с экономикой, как двоечник, который спорит с учителем арифметики.

Ты заявляешь: "Армянские караван-сараи были крупнейшими в Баку". Но историки, археологи, даже советские справочники указывают: в XVII-XVIII веках на территории Баку существовало около дюжины караван-сараев, из которых Индийский и Мултанский действительно принадлежали выходцам из Индии, а не из Армении. Твоё "армянское величие" - фикция, плод воспалённого воображения. Караван-сараи были азербайджанскими и восточными торговыми центрами, отражающими многонациональный состав Шёлкового пути. А твоя "версия" - это подделка, как старый чек с чужой подписью.

Ты даже дошёл до мерзости, заявив, что "азербайджанцы страстно любили коз и собак". Вот тут вся твоя сущность и проявилась. Когда нет аргументов, ты скатываешься в уровень подзаборного бомжа-сплетника, кидающегося вонью. Это не я выгляжу "животным" - это ты, существо с уровненм сознания амебы, который вместо доказательств пользуется помоями.

Ты гордишься своей книгой "Армянский Баку", называя её "исследованием". Но сам признаёшь: архивов у тебя нет, фактов мало, всё собрано "по крупицам воспоминаний". То есть это не исследование, а сборник жалоб и воспоминаний эмигранта.

Посмотри, как выглядят серьёзные труды по истории Баку: многотомные исследования И. П. Петрушевского, Ф. А. Алиевой, академика Зия Буниятова, труды Института истории НАНА. Там источники - архивы, летописи, археология, международные документы. А у тебя что? "Мне рассказывали", "мне звонили из букинистического магазина", "я помню, как в Арменикенде жили...". Это не наука. Это жалкая смесь сентиментальных воспоминаний и кухонных сплетен.

Ты сам признался: "Работал при хроническом недостатке материалов". Ну так и результат соответствующий: книжка-бульварка, которую можно читать лишь как дневник обиженного человека.

Ты с пафосом заявляешь: "Апшерон построен армянкой Анной Ольтецян". Но правда в другом: гостиница была возведена в советскую эпоху как часть масштабной реконструкции площади Свободы. Гостиница была построена по плану архитектора Микаэля Усейнова и сдана в эксплуатацию в 1985 году. Более того, современное здание - это уже реставрация и полная перестройка XXI века, связанная с международными стандартами Marriott.

Зачем ты врёшь, Григорян? Чтобы внушить своим слушателям, что "армяне построили половину Баку"? Но ведь документы опровергают тебя. Большинство зданий конца XIX - начала XX века возводили приглашённые европейские и местные архитекторы: польский Козловский, немец Адольф Эйхлер, чех Иосиф Гославский, азербайджанец Зивер-бек Ахмедбеков. Их имена - в официальных архивах, в проектах, в мемориальных табличках. А "Ольтецян" у тебя - как универсальный ярлык: "она построила всё". Так не бывает, и твоя ложь видна даже школьнику.

Ты утверждаешь: "при строительстве метро в Баку использовали камни с армянского кладбища". Прости, но это снова бред. В 1960-70-е годы при строительстве Бакинского метро применялись бетонные блоки, железобетон, гранит из украинских и кавказских карьеров. Документация об этом хранится в архивах метрополитена. Твоё "кладбище" - это миф для доверчивых читателей. Ты пытаешься сыграть на эмоциях, рисуя картины "осквернения могил", но фактов у тебя нет. Только твои же фантазии.

Ты, Григорян, уверенно ляпнул: "Девичью Башню и Ичеришехер построили арабы - ведь там все по-арабски написано". Ты хоть понимаешь, что сказал? Эпиграфика на памятнике не определяет его строителей. Исламизация принесла в Баку арабскую письменность и надписи - но не "арабских каменщиков XII века", которых ты себе дорисовал. Универсальные источники говорят простым языком: Девичья башня - памятник XII столетия в Старом городе; вместе с Дворцом ширваншахов (XII-XV вв.) она образует ключевое ядро объекта ЮНЕСКО "Окруженный стеной город Баку" (включен в 2001 году). ЮНЕСКО прямо указывает: древнейшее ядро Ичеришехера - Девичья башня, для которой часть исследователей вообще допускает очень ранние этапы, а не "арабское строительство", как у тебя в голове.

Дальше ты выкатил пассаж про "самые крупные армянские караван-сараи" и "их не было у азербайджанцев". Звучит громко - но рушится от одного реального факта: в Ичеришехере стоят Мултанский и Бухарский караван-сараи - наследие торговцев из Южной Азии и Центральной Азии. Мултанский (Мултани) обслуживал выходцев из Мултана (сегодня - Пакистан), включая зороастрийцев-огнепоклонников; сам формат - классика Великого шелкового пути, многонациональная по устройству. Это конкретные памятники в Баку, а не твои "воспоминания".

Вот где правда, Григорян: бакинская торговля была международной, и караван-сараи - не твой агитплакат "все армянское", а живая карта маршрутов от Индии до Бухары. История шире твоих обид.

В твоем "Армянском Баку" весь город редуцирован до одной краски - твоей. Но реальный Баку умеет быть многоголосым. Именно это тебя и бесит: история ускользает из рук, когда перестаешь держать ее за горло.

Ты щедро раздаешь ярлыки: "животные", "чушки", "тупарики". Но всякий раз, когда ты используешь грязь вместо факта, ты подписываешь расписку в собственном бессилии. Ты не споришь - ты брызжешь. Ты не доказываешь - ты орешь. И зритель видит это без лупы: пожилой человек, застрявший в ролике ненависти, который путает травлю с публицистикой.

Я не отвечу тебе симметрией в адрес народа - у меня хватает ума отделять твою персональную грязь от миллионов людей, которые к твоему агрессивному дилетантству не имеют никакого отношения. Но тебе, Григорян, я скажу жестко и лично: ты - штамп, не автор. Пустая говорящая голова. Ты вытоптал поле фактов и посадил там сорняк из обид, ксенофобии и самолюбования.

Ты сам признался: "архивов не было", "работал по воспоминаниям". Результат закономерен: "Армянский Баку" - не исследование, а эмоциональная хроника эмигрантской тоски, замешанная на оголтелой пропаганде. Ты выдаешь личную обиду за научный метод, а публицистическую гиперболу - за архивный документ. Но когда в дело вступают проверяемые факты - Капельхаус (1908, лютеране, Эйхлер), кирха (1896-1899, Эйхлер), Мултанский караван-сарай (торговцы из Мултана), статус Девичьей башни и Ичеришехера, - твой картонный домик складывается от первого дуновения.

Ты хотел деперсонализировать меня - превратить в пугало "нациста", чтобы не слышать моих аргументов. Не получилось. Я не сведу ответ к зеркалу твоей грязи - я раздавлю тебя фактом, стилем и памятью города, который ты пытаешься приватизировать. Я - за Баку как он есть: многослойный, больной, красивый, упрямый. Ты - за Баку как он тебе снится: монохромный, упакованный в твой "справочник обид".

Ты хотел выставить меня "нацистом" и "животным". Но в итоге ты выставил себя:

- как дилетанта, который путает арабскую вязь с архитектурой;

- как фальсификатора, приписывающего чужие проекты "армянским архитекторам";

- как демагога, повторяющего ложь, чтобы она звучала как правда;

- как старого, агрессивного маразматика, который не способен жить без ненависти.

Ты не историк, Григорян. Ты - носитель мифа, дневник обиды, рупор злобы. Ты не "писатель", а летописец собственной ненависти.

Просыпайся, Григорян. Или поди прочь с дороги.