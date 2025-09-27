Пятая годовщина 44-дневной войны: как лидерство Президента Ильхама Алиева ознаменовало торжество справедливости

Автор: Акпер Гасанов

Это произошло пять лет назад. 27 сентября 2020 года началась Вторая Карабахская война, также именуемая Отечественной войной Азербайджана. Она длилась 44 дня и завершилась великой Победой , одержанной под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева. Начало этой войны стало следствием не одного дня, а долгих лет провокаций и агрессивных действий со стороны Армении. Одним из наиболее громких эпизодов стала июльская провокация 2020 года в Товузском направлении.

Тогда армянские вооруженные силы попытались прорваться через государственную границу Азербайджана, подвергли наши позиции массированному обстрелу, и в результате этих боев страна потеряла выдающихся офицеров. Среди них - генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев и другие военные, чьи имена навсегда вошли в историю как символ героизма и верности Родине. Гибель генерала и его боевых товарищей вызвала у народа глубокую скорбь, но вместе с тем и твёрдую решимость: подобные преступления и агрессия не останутся безнаказанными.

Не случайно именно после этих событий в обществе все громче звучали голоса о том, что час освобождения наших земель близок. И вот 27 сентября 2020 года армянская сторона совершила очередную провокацию, на этот раз по-настоящему масштабную. Утром вооруженные силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию, с нескольких направлений подвергли обстрелу азербайджанские населенные пункты и военные позиции.

В результате были жертвы среди мирного населения и военнослужащих. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу по поводу случившегося, тогда сказал: "Сегодня утром вооруженные силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжёлую артиллерию, с нескольких направлений подвергли обстрелу наши населённые пункты, а также военные позиции. В результате вражеского обстрела есть потери, раненые среди мирного населения и военнослужащих. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Их кровь не останется на земле. Азербайджанская армия в настоящее время подвергает обстрелу, наносит удары по военным позициям врага, и в результате этих ударов большая часть военной техники противника уничтожена". Так начался первый день 44-дневной Отечественной войны.

Азербайджан воспользовался своим правом на самооборону и перешёл в решительное контрнаступление. Народ и армия действовали как единый организм. Уже в первые дни стало ясно, что это не локальный эпизод, а начало новой эпохи, когда Азербайджан возвращает свои исторические земли. На протяжении 44 дней вся страна и миллионы соотечественников за ее пределами жили в ожидании великой Победы.

Каждый день был наполнен тревогой за наших воинов, скорбью по погибшим, молитвами за Родину и гордостью за успехи армии. Символом этого периода стали регулярные телевизионные обращения Президента и Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Народ ждал их с нетерпением, ведь каждое новое выступление означало хорошие вести с фронта. В этих обращениях объявлялись названия освобожденных сел и городов, и каждое такое сообщение вызывало слезы радости, ликование и всенародный подъем. Люди делились этими новостями друг с другом, праздновали на улицах, пели патриотические песни и ощущали, что историческая справедливость торжествует.

Особое место в памяти народа заняли имена освобожденных городов и районов - Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Ходжавенд и многие другие. Каждый такой шаг вперёд становился доказательством того, что мужество и стойкость азербайджанских солдат и офицеров превосходят всё оружие врага. Мир наблюдал, как Азербайджан шаг за шагом освобождает свои земли, применяя современные технологии, высокую дисциплину и железную волю.

Кульминацией войны стало освобождение города Шуша - духовной и культурной столицы Карабаха, символа азербайджанской идентичности. Именно эта победа предопределила исход всей войны. 8 ноября 2020 года с Аллеи Шехидов в Баку прозвучало историческое обращение Президента Ильхама Алиева, вошедшее в сердце каждого азербайджанца. Верховный Главнокомандующий заявил: "Ты свободна, родная Шуша! Мы вернулись, родная Шуша! Мы возродим тебя, родная Шуша! Шуша наша! Карабах наш! Карабах - Азербайджан!"

Эти слова стали символом новой эпохи. Они ознаменовали конец почти тридцатилетней оккупации и начало возвращения азербайджанского народа к своим исконным землям. И значение Победы Азербайджана невозможно переоценить. Прежде всего, почти полностью была восстановлена территориальная целостность страны, поставлена точка в многолетней несправедливости и нарушении международных норм. Победа объединила нацию, укрепила веру народа в собственные силы и продемонстрировала всему миру, что Азербайджан способен отстаивать свои интересы и свои права. Эта победа стала уроком и для будущих поколений: только стойкость, единство и непоколебимая воля ведут к торжеству справедливости.

Победа изменила и весь регион Южного Кавказа. Азербайджан показал, что мир и развитие возможны только на основе уважения к международному праву и территориальной целостности государств. В новых условиях открылись перспективы для крупных инфраструктурных и экономических проектов, для восстановления освобожденных территорий, для превращения Карабаха в зону мира, процветания и сотрудничества.

Но вместе с гордостью и ликованием мы никогда не забудем цену этой Победы. Тысячи сыновей Азербайджана стали шехидами, тысячи получили ранения. Их мужество и самопожертвование навсегда останутся в сердцах народа. Победа - это и их бессмертный подвиг, их кровь, пролитая за Родину. Сегодня, спустя пять лет после начала тех событий, азербайджанский народ вновь с особым волнением вспоминает 27 сентября 2020 года. Это был день, когда история повернула в сторону справедливости, когда армия и народ стали единым целым, когда вера в Победу стала реальностью. Эти 44 дня навсегда останутся в памяти как эпоха мужества, единства и национального триумфа. Азербайджан победил, восстановил справедливость и доказал всему миру: Карабах - это Азербайджан!