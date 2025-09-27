"Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Бернли"

Окончен матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Манчестер Сити" и "Бернли". Победу со счетом 5:1 в этой игре одержали "горожане". Встреча состоялась на стадионе "Этихад" (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Джонс.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Максим Эстеве отметился автоголом на 12-й минуте и обеспечил преимущество хозяевам поля, Джейдон Энтони на 38-й минуте сравнял счет. Матеус Нунес на 61-й минуте вновь вывел "горожан" вперед, на 65-й минуте Эстеве снова забил в свои ворота. Эрлинг Холанд забил на 90-й минуте, а на 90+3-й минуте он оформил дубль.

После этой игры "Манчестер Сити" с 10 очками находится на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. "Бернли" с четырьмя очками располагается на 17-м месте.