Ко Дню памяти в Баку представлен спектакль "Верю"

По случаю пятой годовщины 27 сентября - Дня памяти в Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялся показ моноспектакля "İnanıram" (Верю), посвященного памяти шехидов и матерям героев Карабахской войны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перед началом постановки минутой молчания почтили светлую память шехидов - сынов Отечества, павших в Карабахской войне. Выступившая Самира Ашраф подчеркнула значимость 44-дневной Отечественной войны в истории независимости Азербайджана.

Сценическое произведение, завершившееся под продолжительные аплодисменты солдат и офицеров одной из воинских частей Министерства обороны Азербайджана, подарило зрителям глубокие и трогательные минуты.

Спектакль поставлен Эльшадом Рагимзаде по одноимённому произведению писателя-драматурга Ульвии Гейдаровой. Образ матери воплотила Земфира Абдулсамедова.

Спектакль, поставленный в жанре психологической драмы, повествует о женщине, матери шехида. В молодости, во время археологической экспедиции в горной деревне, она видит на склоне холма одиноко растущее дерево. Сидя в тени этого дерева, она узнает, что скоро станет матерью. Вскоре начинается война, и враг оккупирует эту территорию. Однако она живет мыслью, что когда сын вырастет, она обязательно покажет ему эти места, расскажет об этом дереве. Проходят годы, подросший сын, освобождая родную землю от оккупантов, становится шехидом именно под этим деревом... Женщина возвращается сюда, где под деревом находится могила сына. В ее мысленном диалоге с сыном не только боль потери, но и чувство гордости... Вера матери шехида крепка и непоколебима - Родина едина, другие матери больше не испытают боль потери...