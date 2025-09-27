Apple попросила суд не слушать обманутых пользователей iPhone

Компания Apple обратилась в суд США с просьбой отклонить коллективный иск пользователей, обвиняющих ее в ложной рекламе функций Apple Intelligence. По версии компании, изначально было заявлено, что набор ИИ-возможностей будет внедряться поэтапно, и к настоящему времени реализовано около двух десятков функций, сообщает Day.Az со ссылкой на MacRumors.

Иск был подан в марте 2025 года. Истцы утверждают, что при покупке iPhone 16 они исходили из того, что анонсированные в июне 2024 года ИИ-функции Apple Intelligence будут доступны сразу после выхода смартфонов в сентябре. Однако первые функции появились только в октябре и в ограниченном объеме, а часть решений впоследствии была временно отключена из-за ошибок.

Юристы Apple в ответ заявили, что задержка в запуске всего двух функций Siri с поддержкой Apple Intelligence не может быть основанием для судебного разбирательства. По их словам, пользователи уже получили доступ к ряду ключевых инструментов, включая Writing Tools, Genmoji и другие возможности.

Кроме того, в компании подчеркнули, что владельцы iPhone 16 уже извлекли выгоду из аппаратных и программных обновлений устройства, включая улучшенные камеры, новый процессор и обновленные дисплеи.

Кроме того, в июне 2025 года против Apple был подан коллективный иск со стороны акционеров. Они заявили, что задержки в запуске ИИ-функций могли негативно сказаться на динамике продаж iPhone и стоимости ценных бумаг компании.