https://news.day.az/world/1783835.html В Германии стыдятся результатов работы Бербок на Генассамблее ООН В ФРГ испытывают стыд из-за недавних выступлений главы Генассамблеи ООН Анналены Бербок и ее деятельности на должности. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд", - упоминается в материале.
По данным СМИ, соответствующую реакцию вызывают видеоролики, на которых Анналена Бербок выходит из такси на высоких каблуках или заказывает бублики с крем-сыром.
