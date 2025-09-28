В Германии стыдятся результатов работы Бербок на Генассамблее ООН

В ФРГ испытывают стыд из-за недавних выступлений главы Генассамблеи ООН Анналены Бербок и ее деятельности на должности. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд", - упоминается в материале.

По данным СМИ, соответствующую реакцию вызывают видеоролики, на которых Анналена Бербок выходит из такси на высоких каблуках или заказывает бублики с крем-сыром.