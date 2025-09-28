Самолет, летевший в Стамбул, экстренно сел в Баку

Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Ашхабад - Стамбул, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как передает Day.Az, причиной этому стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров на борту.

Воздушное судно Airbus A321 успешно приземлилось в Бакинском аэропорту в 08:30 по местному времени.

Пассажиру была оказана неотложная медицинская помощь прямо на месте. В настоящее время проводится необходимая оценка состояния здоровья пассажира, и он находится под наблюдением.