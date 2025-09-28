https://news.day.az/tourism/1783838.html Самолет, летевший в Стамбул, экстренно сел в Баку - ПРИЧИНА Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Ашхабад - Стамбул, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Как передает Day.Az, причиной этому стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров на борту.
Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Ашхабад - Стамбул, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Как передает Day.Az, причиной этому стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров на борту.
Воздушное судно Airbus A321 успешно приземлилось в Бакинском аэропорту в 08:30 по местному времени.
Пассажиру была оказана неотложная медицинская помощь прямо на месте. В настоящее время проводится необходимая оценка состояния здоровья пассажира, и он находится под наблюдением.
