Италию продолжает подтапливать - ВИДЕО
От севера до юга Италии продолжает подтапливать.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Метеорологи ожидают, что сентябрь этого года окажется рекордным по осадкам в регионе за последние 60, а возможно и 130 лет.
На видео обстановка сегодня в Ломбардии и Сицилии.
