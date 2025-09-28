ООН возобновила санкции против Ирана

ООН в воскресенье, 28 сентября, возобновила санкции в отношении Ирана, передает Day.Az со ссылкой на news.mail.ru.

Рестрикции вступили в силу в 00:00 по Гринвичу (04:00 по бакинскому времени) и предусматривают заморозку зарубежных активов Ирана, запрет на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия.

Механизм восстановления санкций - "снэпбэк" - был запущен месяц назад Великобританией, Германией и Францией, которые обвинили Иран в "упорном и существенном невыполнении обязательств" по Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года, регулирующему ядерную программу республики.