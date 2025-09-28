ООН возобновила санкции против Ирана
ООН в воскресенье, 28 сентября, возобновила санкции в отношении Ирана, передает Day.Az со ссылкой на news.mail.ru.
Рестрикции вступили в силу в 00:00 по Гринвичу (04:00 по бакинскому времени) и предусматривают заморозку зарубежных активов Ирана, запрет на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия.
Механизм восстановления санкций - "снэпбэк" - был запущен месяц назад Великобританией, Германией и Францией, которые обвинили Иран в "упорном и существенном невыполнении обязательств" по Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года, регулирующему ядерную программу республики.
Россия и Китай предлагали отсрочить введение санкций, однако Совет Безопасности ООН отклонил соответствующий проект резолюции. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "европейские коллеги и США" выбрали "курс на эскалацию", и подчеркнул, что Иран выполнил все условия, выдвинутые европейскими странами, проявив себя как "ответственный игрок".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре