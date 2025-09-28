https://news.day.az/world/1783840.html НАТО планирует усилить свое военное присутствие на Балтике НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском регионе после обнаружения беспилотников в небе над Данией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
НАТО планирует усилить свое военное присутствие на Балтике
"В регионе Балтийского моря [НАТО будет] проводить еще более усиленный надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств", - говорится в заявлении.
В документе поясняется, что под усилением подразумевается использование новых платформ разведки, наблюдения и зондирования, а также как минимум одного фрегата с противовоздушной обороной.
При этом агентство не уточняет, какие страны альянса предоставили эти средства.
