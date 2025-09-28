НАТО планирует усилить свое военное присутствие на Балтике

НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском регионе после обнаружения беспилотников в небе над Данией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В регионе Балтийского моря [НАТО будет] проводить еще более усиленный надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств", - говорится в заявлении.

В документе поясняется, что под усилением подразумевается использование новых платформ разведки, наблюдения и зондирования, а также как минимум одного фрегата с противовоздушной обороной.

При этом агентство не уточняет, какие страны альянса предоставили эти средства.