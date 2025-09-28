"Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" проиграли в АПЛ в один день

"Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" проиграли свои матчи 6-го тура английской Премьер-лиги в рамках одного игрового дня. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на статистический портал Opta Sport, такое происходит впервые в XXI веке, сообщает Day.Az.

По данным источника, подобное стечение обстоятельств для данных клубов происходило в последний раз 16 апреля 1994 года (31 год и 164 дня назад). Тогда "Манчестер Юнайтед" уступил в гостях "Уимблдону" (0:1), "Челси" проиграл на выезде "Арсеналу" (0:1), а "Ливерпуль" на своем поле потерпел поражение в матче с "Ньюкасл Юнайтед" (0:2).

Напомним, в матчах 6-го тура текущего розыгрыша АПЛ "пенсионеры" дома уступили "Брайтону" (1:3), "красные дьяволы" в гостях не смогли обыграть "Брентфорд" (3:1), а мерсисайдцы неожиданно проиграли "Кристал Пэлас" со счетом 2:1, пропустив второй мяч на 90+7-й минуте.