Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 начали продавать дешевле официальных цен

С момента выхода линейки GeForce RTX 50 видеокарты продавались заметно дороже рекомендованных розничных цен. Однако в последние недели на рынке наметилась обратная тенденция: часть моделей подешевела как в США, так и в Европе, сообщает Day.Az со ссылкой на IXBT.

Американский ритейлер MicroCenter впервые предложил ряд решений по ценам ниже рекомендованных. Так, Gigabyte RTX 5080 WindForce стоит $900 вместо заявленных $1000, а PNY GeForce RTX 5070 Ti - $730 при РРЦ $750.

Кроме того, GeForce RTX 5070 подешевела до $480 при РРЦ $550, тогда как GeForce RTX 5060 Ti можно приобрести за $370 долларов вместо рекомендуемых $430.

Таким образом, за исключением RTX 5070 Ti, снижение цен в США составляет 10-14% от рекомендованных, что является нетипичной ситуацией для рынка видеокарт вскоре после старта продаж.

Коррекция цен наблюдается и в Европе. В Германии, например, Gigabyte GeForce RTX 5080 WindForce на протяжении недели продается за €1017-1020 при рекомендованных €1060. Среди подешевших видеокарт также называют GeForce RTX 5070 Ti (€775-795 вместо €880), GeForce RTX 5070 (€530-540 вместо €590) и GeForce RTX 5060 Ti, которая предлагается в диапазоне €336-356 вместо €400.