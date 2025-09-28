Названы пять недостатков кроссовера Nissan Juke

Nissan Juke первого поколения, несмотря на возраст, по-прежнему пользуется спросом на российском рынке. Но у этой модели есть несколько недостатков. О них "Газете.Ru" рассказал замдиректора направления автомобилей с пробегом группы компаний "Авилон" Роман Титов, передает Day.Az.

"Главной проблемой Nissan Juke считается вариатор. Коробка передач JF015E (на переднеприводных версиях) редко выхаживает больше 100 тыс. километров и требует частой замены масла (каждые 40 тыс. км). На турбированных моделях (1.6T, 190 л.с.) вариатор несколько надежнее, но все равно остается слабым звеном", - сказал эксперт.

К другим минусам Nissan Juke первого поколения относятся теснота салона и скромный багажник - пассажирам на задних сиденьях не хватает пространства, а объем багажного отделения (354 литра) заметно уступает конкурентам. Шумоизоляция тоже оставляет желать лучшего - в салоне хорошо слышен дорожный шум, а на высоких скоростях добавляется выраженный гул от шин и мотора, отметил специалист.

Нельзя не отметить и высокую стоимость обслуживания Nissan Juke: запчасти и ремонт, особенно вариатора и полноприводных версий, обходятся недешево, предупредил эксперт.