Хроника Победы: По противнику в Агдеринском направлении нанесен ответный удар - 28 сентября - ВИДЕО

28 сентября 2020 года артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении, открывающим огонь по нашим населенным пунктам, был нанесён ответный удар. Подразделения противника, понесшие большие потери в результате точного огня наших артиллеристов, были вынуждены оставить свои огневые позиции и отступить.
