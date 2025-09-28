Хроника Победы: По противнику в Агдеринском направлении нанесен ответный удар

28 сентября 2020 года артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении, открывающим огонь по нашим населенным пунктам, был нанесён ответный удар.

Подразделения противника, понесшие большие потери в результате точного огня наших артиллеристов, были вынуждены оставить свои огневые позиции и отступить. Следует отметить, что эти артиллерийские подразделения входили в состав 5-го горнострелкового полка армянской армии.