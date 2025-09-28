Итальянский журнал мод выбрал для обложки картину азербайджанской художницы

Авторитетный итальянский журнал Figgi выбрал для обложки своего сентябрьского номера картину заслуженной художницы Азербайджана Мехрибан Эфенди "Мистика ночи".

Работы азербайджанской художницы уже не раз украшали обложки и страницы посвященных культуре изданий Европы и США. Ранее журнал моды и искусства Artego и журнал искусства и искусственного интеллекта Marika уже публиковали репродукции сюрреалистических картин Эфенди. Как рассказала Day.Az художница, от указанных изданий также поступили предложения о продолжении сотрудничества.

Отметим, что Мехрибан Эфенди - постоянная участница крупных международных экспозиций в жанре сюрреализма. В прошлом году она приняла участие в двух международных выставках. Ее работы были выставлены на выставке Surrealism Now (Сюрреализм сегодня), проходившей в феврале во дворце Мафра в Португалии, а в сентябре - в галерее Shortgun Studios в Вашингтоне.