Хроника Победы (28.09.2020): Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша в формате видеоконференции

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

28 сентября 2020 года по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась его встреча в формате видеоконференции с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Президент Ильхам Алиев проинформировал о ходе событий в связи с совершенной вчера военной провокацией Армении против Азербайджана. Он отметил, что 27 сентября Армения подвергла обстрелу из тяжелой артиллерии позиции Вооруженных сил Азербайджана и населенные пункты вдоль линии соприкосновения, в результате чего погибли наши гражданские лица и военнослужащие. Азербайджанская сторона в целях самообороны проводит успешные контрнаступательные операции.

Глава государства подчеркнул, что армянская сторона не в первый раз совершает такие провокации. Так, страна-агрессор в июле этого года совершила подобную провокацию на азербайджано-армянской государственной границе, а в августе армянская диверсионная группа предприняла попытку перейти линию соприкосновения. Одновременно Армения осуществляет незаконное расселение иностранных граждан из других стран на оккупированных территориях Азербайджана, а это является, согласно Женевской конвенции, является серьезным нарушением международного права.

Глава государства также отметил, что премьер-министр Армении создал из десятков тысяч гражданских лиц вооруженные добровольческие отряды, которые будут принуждаться к участию в военных операциях против Азербайджана.

В ходе беседы Президент Ильхам Алиев сказал, что он отметил подготовку Армении к новой войне в своем выступлении на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства сказал, что руководство Армении сознательно срывает переговорный процесс. Заявление руководства Армении "Нагорный Карабах - это Армения" наносит серьезный удар по переговорам. А заявление "Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом" является попыткой изменить формат переговоров, и это неприемлемо, как отмечается и руководством Минской группы.

Президент Ильхам Алиев сказал, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана, на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий.

В ходе беседы была обсуждена инициированная Азербайджаном Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с COVID-19, и глава нашего государства выразил признательность генеральному секретарю ООН за поддержку этой инициативы. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и впредь будет прилагать все усилия в борьбе с COVID-19 в международной плоскости.

На встрече в формате видеоконференции были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества между Азербайджаном и ООН.