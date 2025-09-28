В Британии оценили последствия возможного ядерного удара

Гипотетический удар российской межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) комплекса "Тополь" по Кембриджу может привести к катастрофическим последствиям. Об этом говорится в публикации британского издания Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что многие аналитики опасаются новой мировой войны, в которой будет задействовано ядерное оружие.

"Один из вариантов - имеющаяся у России ракета "Тополь" мощностью 800 килотонн. Ее падение на Кембридж вызвало бы поистине катастрофические последствия", - говорится в сообщении.

На месте удара образуется огненный шар от взрыва, который охватит площадь 2,9 квадратных километра, а внутри него все "фактически испарится", пишет издание.