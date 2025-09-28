Şəki teatrı Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq festivalın mükafatına layiq görülüb - FOTO
Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən TÜRKSOY-un III Beynəlxalq Teatr Festivalına yekun vurulub. Festivala Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkiyə, Macarıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistanın teatr kollektivləri qatılıb. Ölkəmizi bu festivalda təmsil edən Şəki Dövlət Dram Teatrının kollektivi tamaşaçılara Azərbaycanın Xalq şairi, dramaturq Bəxtiyar Vahabzadənin "Dar ağacı" pyesi əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşanı təqdim edib.
Şəki teatrının ədəbi dram hissəsinin rəhbəri Lalə Məmmədova AZƏRTAC-ın bölgə müxbirinə bildirib ki, tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanan səhnə əsəri festivalın "Tarixi xalqın hafizəsində qoruduğu üçün" TÜRKSOY-un özəl mükafatına layiq görülüb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре