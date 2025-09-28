Азербайджанские стрелки завоевали бронзу на III Играх стран СНГ

Азербайджанские спортсмены отличились в соревнованиях по стендовой стрельбе на III Играх стран СНГ.

Как сообщает Day.Az, Джавид Гасанов и Джамиля Пашаева заняли третье место в смешанном командном зачете, завоевав бронзовую медаль.

Золотую медаль в дисциплине выиграли представители России Илья Кушагин и Елизавета Евграфова, серебро досталось казахстанским стрелкам Максиму Пошивалову и Лидии Башаровой.