Азербайджанские стрелки завоевали бронзу на III Играх стран СНГ Азербайджанские спортсмены отличились в соревнованиях по стендовой стрельбе на III Играх стран СНГ. Как сообщает Day.Az, Джавид Гасанов и Джамиля Пашаева заняли третье место в смешанном командном зачете, завоевав бронзовую медаль.
Азербайджанские стрелки завоевали бронзу на III Играх стран СНГ
Азербайджанские спортсмены отличились в соревнованиях по стендовой стрельбе на III Играх стран СНГ.
Как сообщает Day.Az, Джавид Гасанов и Джамиля Пашаева заняли третье место в смешанном командном зачете, завоевав бронзовую медаль.
Золотую медаль в дисциплине выиграли представители России Илья Кушагин и Елизавета Евграфова, серебро досталось казахстанским стрелкам Максиму Пошивалову и Лидии Башаровой.
