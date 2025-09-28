В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о российских пропагандонах.

Day.Az представляет публикацию:

Занятная мода пошла у российских пропагандонов: в последние дни они вдруг один за одним стали публиковать посты, в которых каждый тревожно сообщает, что "Азербайджан объявил меня своим личным врагом".

Рекламировать этих подонков и выкладывать скриншоты не будем, но этих "врагов" уже 5-6 штук. Фантазия у них разыгралась сильно: тут тебе и "указания из Баку", и "слежка", и "будут преследовать, я знаю".

Смотришь на это все, смеешься и думаешь: А ВЫ ВООБЩЕ КТО?!

Это среди зетников такой новый способ набить себе цену. Что, денег из Москвы больше не присылают, на водку с селедкой не хватает? Нужен повод денег попросить?

Да какие вы враги, господи... Максимум - нищие клоуны.