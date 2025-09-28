Учения по гражданской обороне прошли в Венесуэле

Национальные учения по гражданской обороне, старт которым дал президент Венесуэлы Николас Мадуро, успешно прошли на территории всей страны. Об этом сообщает Venezolana de Television, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Во всех 24 штатах страны и в столице республики стартуют Национальные учения по гражданской обороне и подготовке населения вместе с военными и полицейскими силами", - сообщил Мадуро.

На территории страны были задействованы более 400 пунктов для подготовки населения к стихийным бедствиям.