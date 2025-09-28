Батарею новых iPhone сравнили с флагманами на Android

Автор YouTube-канала Geek Abhishek провел сравнительный тест, в котором сопоставил автономность новых iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max с флагманскими устройствами конкурентов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В тесте использовались Samsung Galaxy S25 и S25 Ultra, OnePlus 13, iQOO 13 и Google Pixel 9 Pro XL. Примечательно, что все эти модели оснащены аккумуляторами большей емкости, чем у смартфонов Apple.

Для объективности тестирования на всех устройствах были выставлены одинаковые условия. Смартфоны последовательно выполняли одинаковые задачи: воспроизведение видео, фотосъемку и запуск игр.

Первым завершил работу Galaxy S25 Ultra (7 ч. 02 мин.), за ним отключились iPhone 16 (7:10) и Galaxy S25 (7:14). Новый iPhone 17 продержался 7 ч. 33 мин., немного уступив OnePlus 13 (7:34) и iPhone 16 Pro Max (7:38).

Выше среднего результат показал Google Pixel 9 Pro XL - 7 ч. 49 мин., а iQOO 13 продемонстрировал впечатляющие 8 ч. 41 мин. Лидером теста стал iPhone 17 Pro Max, проработавший 8 ч. 57 мин., что почти на час больше ближайших конкурентов.

Итоги испытания подтверждают: автономность смартфонов зависит не только от емкости аккумулятора, но и от оптимизации программного обеспечения и энергоэффективности компонентов. Например, в iQOO 13 батарея на 6150 мАч, тогда как в iPhone 17 Pro Max - 4832 или 5088 мАч в зависимости от версии.