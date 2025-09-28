Белорусский телеканал подготовил репортаж о III Играх СНГ из Гянджи

Белорусский телеканал "Беларусь 5" подготовил репортаж из Гянджи, где уже проходят III Игры стран СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, белорусские журналисты особо подчеркнули высокий уровень организации мультиспортивных соревнований, гостеприимство принимающей стороны и внимание организаторов к деталям.

В репортаже был отмечен современный дизайн медалей и подарки, которые вручаются призерам соревнований. Кроме того, журналисты обратили внимание на спортивный комплекс в Гяндже, где проходят состязания по различным видам спорта.

Напомним, церемония открытия III Игр стран СНГ состоится на городском стадионе Гянджи и начнется в 19:00 по бакинскому времени.