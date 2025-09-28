В Чили образовался «ледовый фонтан»

На юге Чили от ледника Брюгген откололся массивный фрагмент льда и рухнул в океан.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Площадь крупнейшего в мире айсберга A23a сократилась на 20%. Сейчас айсберг находится примерно в 130 км к северу от острова Южная Георгия.