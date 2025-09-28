https://news.day.az/world/1783832.html

В Чили образовался «ледовый фонтан» - ВИДЕО

На юге Чили от ледника Брюгген откололся массивный фрагмент льда и рухнул в океан. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Площадь крупнейшего в мире айсберга A23a сократилась на 20%. Сейчас айсберг находится примерно в 130 км к северу от острова Южная Георгия.