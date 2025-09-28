https://news.day.az/world/1783877.html 65% опрошенных немцев недовольны Мерцем - Результаты опроса Рейтинг доверия к немецкому канцлеру Фридриху Мерцу среди жителей Германии продолжает падать. Об этом пишет местное издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Отмечается, что большинство опрошенных - 65% - были недовольны работой канцлера ФРГ. И только 23% респондентов удовлетворены деятельностью Мерца.
