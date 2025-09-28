65% опрошенных немцев недовольны Мерцем

Рейтинг доверия к немецкому канцлеру Фридриху Мерцу среди жителей Германии продолжает падать. Об этом пишет местное издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что большинство опрошенных - 65% - были недовольны работой канцлера ФРГ. И только 23% респондентов удовлетворены деятельностью Мерца. Данные показатели демонстрируют серьезный рост недовольства по сравнению с началом июня, когда негативно к работе канцлера относились 45% опрошенных.

Уровень поддержки Фридриха Мерца упал с 36% до 23% за треть года. При этом 12% респондентов затруднились дать ответ на вопрос о поддержке канцлера Германии.