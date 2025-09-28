https://news.day.az/world/1783868.html Рыбаки на Сахалине поймали огромного тунца - ВИДЕО Видео огромного тунца, которого поймали рыбаки на Сахалине, облетает соцсети. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Рыбаки на Сахалине поймали огромного тунца - ВИДЕО
Видео огромного тунца, которого поймали рыбаки на Сахалине, облетает соцсети.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
