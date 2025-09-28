Азербайджанский русский драмтеатр представил спектакль "Цена счастья" ко Дню памяти

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялось памятное мероприятие, приуроченное к пятой годовщине Отечественной войны и Дню памяти - 27 сентября, сообщает Day.Az.

Вечер памяти начался с минуты молчания в память о шехидах и исполнения гимна Азербайджана. С речью выступил главный режиссёр театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, который отметил историческую значимость событий 44-дневной Отечественной войны, рассказал о блистательной победе доблестной Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 2020 году, в результате которой были освобождены оккупированные территории. В результате проведенных в сентябре 2023 года антитеррористических мероприятий был полностью восстановлен суверенитет страны. Было отмечено, что благодаря подвигу героических сынов Азербайджана восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны, на освобожденные земли возвращается жизнь, а бывшие вынужденные переселенцы воссоединились с родными краями. Александр Шаровский также рассказал о гастролях коллектива в Ханкенди и Шушу.

В рамках мероприятия был показан спектакль "Цена счастья", посвященный героям Отечественной войны, по произведению лауреата международных конкурсов, поэта Сахиба Мамедова. Режиссер-постановщик - Рауля Турккан.

Постановка уже получила высокую оценку зрителей и театральных экспертов, приняв участие в престижных фестивалях. Так, спектакль был представлен на фестивале "Qalib olan Azərbaycan" (Победитель - Азербайджан) в 2021 году, а в декабре того же года выступил на закрытии IX Международного театрального фестиваля искусств в Измире (9. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali).

Спектакль "Цена счастья" рассказывает историю молодой девушки, которая влюблена и полна надежд, но вынуждена проститься со своим возлюбленным - он уходит на фронт. В её монологе переплетаются ожидание, страх и вера, что любовь переживёт испытания войны.

Режиссёр Рауля Турккан разделила голос героини на четыре актрисы - это заслуженные артистки Азербайджана Инна Имранова и Милана Соколенко, а также актрисы театра Ольга Арсентьева и Сабина Асим. Каждая из них передаёт отдельную грань чувств героини. Так личная драма превращается в собирательный образ тысяч женщин, ожидавших своих любимых с войны.

Выразительные пластические зарисовки заслуженной артистки Азербайджана Нигяр Рзаевой подчёркивают эмоциональные переливы истории, а азербайджанские народные песни, исполненные джазовой певицей Ульвией Рагимовой, придают постановке особую теплоту и душевность.

Рамиль Алиев сыграл возлюбленного девушки - образ молодого человека, который уходит на войну. Его роль стала важным контрастом к женским голосам, напоминая зрителям о том, какую цену платили мужчины и женщины за победу.

Постановка завершила вечер памяти, вызвав у зрителей сильные эмоции.