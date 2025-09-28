Xiaomi представила флагманские телевизоры с частотой до 288 Гц

Компания Xiaomi представила международные версии флагманских телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026, которая ранее существовала лишь на китайском рынке. Об этом сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Серия Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 представлена моделями с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Они получили 4K-экраны QD-Mini LED, которые обеспечивают глубокий черный цвет и поддерживают HDR10+, Dolby Vision и режим Filmmaker Mode с точной цветопередачей, передающий видение режиссеров просматриваемых фильмов.

Для улучшения качества изображения применяется Xiaomi Visual Engine Pro с антибликовым покрытием, глобальной затемненностью для тёмных сцен и функцией снижения размытия при просмотре спортивных и динамичных сцен.

Телевизоры оснащены двумя динамиками мощностью по 15 Вт с поддержкой Dolby Atmos и Harman AudioEFX. Для геймеров предусмотрена поддержка частоты обновления 144 Гц с возможностью интерполяции до 288 Гц, что обеспечивает плавность и отзывчивость в играх.

Новинки работают под управлением операционной системы Google TV, поддерживают Apple AirPlay и Wi-Fi 6. На европейском рынке Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 предлагаются от €699.