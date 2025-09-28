https://news.day.az/azerinews/1783852.html Ölkəyə qanunsuz yolla keçirmək istədi - FOTO Tovuz Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində bəyan olunmadan gömrük sərhədindən keçirilməyə cəhd göstərilən külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib. Bu barədə DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən Day.Az-а məlumat verilib.
Tovuz Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində bəyan olunmadan gömrük sərhədindən keçirilməyə cəhd göstərilən külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib.
Bu barədə DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən Day.Az-а məlumat verilib.
İdarənin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Türkiyədən ölkə ərazisinə ərzaq məhsulları gətirən yük nəqliyyat vasitəsinə stasionar rentgen qurğusunda baxış keçirilib və yük yerində şübhəli cizgilər müəyyən olunub.
Baxış zamanı 33 ədəd qutudan gömrük orqanına bəyan edilməyən, müxtəlif adda, ümumi sayı 44120 ədəd olan dərman vasitələri aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
