Трамп обвинил ФБР в провокации и беспорядках в ходе штурма Капитолия

Американский лидер Дональд Трамп обвинил ФБР в провокации, которая привела к беспорядкам в ходе штурма Капитолия в 2021 году. Об этом пишет издание The New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

ФБР подтвердило факт присутствия 274 сотрудников в гражданской одежде в ходе беспорядков, несмотря на то, что доклад генерального инспектора минюста Соединенных Штатов опровергает данные сведения. Все еще неясно, участвовали ли сотрудники ФБР в штурме Капитолия или агенты только наблюдали за протестами.

Трамп заявил, что агенты американских спецслужб "действовали в роли подстрекателей и мятежников, но уж точно не правоохранителей". Еще президент США добавил, что намерен получить информацию о всех агентах ФБР, которые, предположительно, были замешаны в штурме Капитолия и последующих беспорядках.

Штурм Капитолия

Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США для того, чтобы помешать утверждению результатов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов в стране. Тогда победу одержал Джо Байден.

Во время беспорядков полиция застрелила манифестантку. Помимо этого, были зафиксированы случаи смерти еще нескольких граждан, которые были представлены как ЧП медицинского характера. Кроме того, после столкновений скончался сотрудник полиции Капитолия.